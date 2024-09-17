Россиянка побывала в Италии и назвала отличие сицилийцев и москвичей

Российская туристка побывала в Италии и назвала жизнь местных размеренной

Российская туристка побывала в Италии и назвала отличие образа жизни сицилийцев и москвичей. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам собеседницы издания, разница в том, что на Сицилии люди живут размеренно. Девушка общалась с местными и многое узнала про их уклад жизни. Как правило, они просыпаются около 9-10 утра, тратят на работу примерно 5-6 часов, после чего собираются с друзьями в баре и выпивают.

«Я спрашивала, задаются ли они вопросами экзистенциального кризиса и прочего. Они отвечали, что не задумываются о таких вещах. Мол, зачем переживать о семье, если у тебя ее пока нет? Они просто живут свою la dolce vita ("сладкая жизнь" — прим. «Ленты.ру»», — рассказала россиянка.

Аналогичное мнение у сицилийцев о богатстве и других благах, заметила она. «Меня поразило их мышление в этом плане, потому что в Москве, мне кажется, люди очень сильно зациклены на том, что они всего делают недостаточно. Они недостаточно красивые, недостаточно успешные, недостаточно богатые, у них недостаточно хорошая большая квартира, недостаточно классная работа», — объяснила туристка.

При этом она усомнилась, что смогла бы когда-нибудь жить так же, как сицилийцы.

Ранее эта же туристка рассказала, что местные жители в Италии обожают и очень ждут русских туристов. Большинство ее знакомых итальянцев восхищаются щедростью россиян, которые привыкли тратить в отпуске много денег.