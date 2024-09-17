Россиянкам раскрыли самые популярные пластические операции

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Артем Куприн раскрыл россиянкам самые популярные пластические операции. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам хирурга, одной из востребованных процедур по-прежнему остается коррекция формы и размера груди. Также в список актуальных хирургических вмешательств специалист внес липосакцию и липофилинг. «Пациенты все чаще выбирают коррекцию нескольких зон одновременно, что позволяет достичь более гармоничного результата и сократить время восстановления», — объяснил он.

При этом доктор рассказал о возможностях совмещать несколько операций под одним наркозом.

«В первую очередь, это комбинация абдоминопластики, липосакции, липоскульптурирования и липофилинга. Основное преимущество заключается в использовании собственного жира пациента для моделирования контуров тела, что сводит к минимуму риски отторжения и аллергических реакций», — пояснил он.

Женщинам, которые стремятся восстановить фигуру после родов, Куприн посоветовал комплекс, включающий абдоминопластику, маммопластику и коррекцию интимной зоны. «Комплексное решение позволяет скорректировать живот, грудь и интимную область, возвращая пациенткам эстетическую привлекательность и уверенность в себе», — заключил собеседник издания.

Ранее в сентябре женщины принялись делать интимную пластику ради психического здоровья. Хирург Уша Раджагопал рассказала, что в последнее время заметила рост спроса на упомянутую процедуру, которую она начала проводить пациентам еще в 1999 году.