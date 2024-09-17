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19:51, 17 сентября 2024Ценности

Россиянкам раскрыли самые популярные пластические операции

Фото: Unsplash

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Артем Куприн раскрыл россиянкам самые популярные пластические операции. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам хирурга, одной из востребованных процедур по-прежнему остается коррекция формы и размера груди. Также в список актуальных хирургических вмешательств специалист внес липосакцию и липофилинг. «Пациенты все чаще выбирают коррекцию нескольких зон одновременно, что позволяет достичь более гармоничного результата и сократить время восстановления», — объяснил он.

При этом доктор рассказал о возможностях совмещать несколько операций под одним наркозом.

«В первую очередь, это комбинация абдоминопластики, липосакции, липоскульптурирования и липофилинга. Основное преимущество заключается в использовании собственного жира пациента для моделирования контуров тела, что сводит к минимуму риски отторжения и аллергических реакций», — пояснил он.

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Женщинам, которые стремятся восстановить фигуру после родов, Куприн посоветовал комплекс, включающий абдоминопластику, маммопластику и коррекцию интимной зоны. «Комплексное решение позволяет скорректировать живот, грудь и интимную область, возвращая пациенткам эстетическую привлекательность и уверенность в себе», — заключил собеседник издания.

Ранее в сентябре женщины принялись делать интимную пластику ради психического здоровья. Хирург Уша Раджагопал рассказала, что в последнее время заметила рост спроса на упомянутую процедуру, которую она начала проводить пациентам еще в 1999 году.

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      Екатерина Ештокина
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