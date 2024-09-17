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07:00, 17 сентября 2024Ценности

Российский психолог назвала пять основных причин разводов

Российский психолог Мустафина назвала деньги одной из основных причин разводов

Фото: Freepik

Российский психолог с сервиса по поиску специалистов «Профи» Эльнара Мустафина назвала пять основных причин разводов. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт указала на кризис в отношениях. По ее словам, самый сильный наступает в первый, третий, седьмой и четырнадцатый год совместной жизни. При этом к нему присоединяется кризис, связанный с рождением ребенка.

Кроме того, на проблемы в браке влияет материальное положение супругов. «Но не финансовые проблемы как таковые толкают пары в суды, а то, что у супругов разные представления о том, как надо тратить и зарабатывать деньги. Например, один из партнеров может быть безответственным в отношении финансов, тогда как другому приходится экономить», — объяснила Мустафина.

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Также брак могут разрушить неверность партнера и отсутствие взаимопонимания. Во втором случае специалист порекомендовала научиться идти на компромиссы, преодолевать обиды и проговаривать свои эмоции. «В долгосрочных отношениях наступает фаза дифференциации, когда один или оба сосредотачиваются больше на собственном развитии, чем на выстраивании отношений. Вторая причина разводов в России — это как раз таки эта стадия», — уточнила она.

В заключение собеседница издания обратила внимание на несовместимость, в том числе на сексуальную. Психолог объяснила, что отношения с большей вероятностью сложатся у той пары, в которой партнеры придерживаются общим ценностям и целям. «Также с годами может по-разному проявляться сексуальность: у женщин она раскрывается к 27 годам, а достигает пика в 33–34, у мужчин же пик активности в 18 лет. Бывает, что партнер надеется, что сексуальность раскроется, но есть также вопрос половой конституции: если у вас она низкая, а у любимого человека высокая, то найти компромисс будет сложно. Средняя с низкой, высокая со средней — еще сочетается, и можно договориться», — отметила она.

В июле сообщалось, что ученые раскрыли влияние инъекций ботокса на секс и отношения.

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      Мария Винар
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