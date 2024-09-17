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14:22, 17 сентября 2024Наука и техника

Российское беспилотное «летающее крыло» из фанеры и пенопласта вооружили ракетами

В России создали вооруженное ракетами беспилотное летающее крыло

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России создали беспилотник аэродинамического типа «летающее крыло», который может быть вооружен ракетами. Об этом ТАСС рассказал представитель группы волонтеров разработчиков соответствующих изделий для фронта из Ярославля.

Беспилотник изготовлен по просьбе бойцов из зоны специальной военной операции (СВО). «Аппарат можно использовать в качестве разведчика, камикадзе и ретранслятора связи. Само крыло весит три килограмма, полная взлетная масса — до десяти килограммов. То есть семь килограммов мы можем распределять между полезной нагрузкой и аккумулятором в зависимости от выполняемых задач», — сказал собеседник.

По его словам, фюзеляж беспилотника изготовлен из фанеры, тогда как крыло — из пенопласта. Изделие уже применяется в зоне СВО на луганском направлении. В перспективе ожидается его использование в Запорожье.

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В июле главный конструктор конструкторского бюро (КБ) МиС сообщил газете «Известия», что в России начали серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35, который за внешнее сходство с дронами, используемыми Вооруженными силами Украины, получил название «мини-Баба-яга».

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      Иван Потапов
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