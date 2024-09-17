Ротенберг предлагал судье поспорить на миллион долларов во время матча

Тренер СКА Ротенберг предлагал судье поспорить на миллион долларов

Главный тренер клуба СКА (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг предлагал судье матча против ярославского «Локомотива» поспорить на миллион долларов. Об этом стало известно из видео, опубликованного на официальном Youtube-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Их игрок толкнул нашего игрока на вратаря. Я могу поспорить на миллион долларов. Я могу поспорить с вами», — заявил Ротенберг. Арбитр отказался, заявив, что у него нет такой суммы.

Ранее Ротенберг объяснил критику игры СКА нападками из-за рубежа. «Есть уже доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России», — заявил специалист.

После пяти матчей регулярного чемпионата КХЛ СКА идет на седьмом месте в таблице Западной конференции. У клуба из Санкт-Петербурга две победы при трех поражениях.