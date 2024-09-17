Соболев отличился первым результативным действием за «Зенит»

«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:0 в матче Кубка России

Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 27-й минуте счет открыл полузащитник Густаво Мантуан. На 59-й минуте преимущество команды увеличил защитник Дмитрий Чистяков.

Первое результативное действие за «Зенит» сделал нападающий Александр Соболев. Он отдал результативную передачу Мантуану.

Таким образом, после четырех матчей сине-бело-голубые продолжают лидировать в группе D, набрав 10 очков. Команда обеспечила себе выход в плей-офф турнира. На втором месте располагается «Рубин» с шестью очками.