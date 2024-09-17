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21:58, 17 сентября 2024Спорт

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес Соболева во время матча

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес Соболева в матче Кубка России

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Болельщики петербургского «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка команды, нападающего Александра Соболева, перешедшего в клуб из московского «Спартака», во время матча группового этапа Кубка России против казанского «Рубина». Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Фанаты также отреагировали свистом на объявления фамилии футболиста на стадионе.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Соболев отметился голевым действием на Густаво Мантуана.

Ранее фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева в матче звезд, посвященном десятилетию открытия домашнего стадиона красно-белых. Болельщики также скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболиста.

30 августа Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит». Он выступал за московский клуб с 2020 года. Сумма трансфера форварда оценивается в 10 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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