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10:40, 17 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через свой фонд

Mash: Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через благотворительный фонд

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший адвокат Эльман Пашаев, задержанный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, может быть причастен к отмыванию денег через свой благотворительный фонд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, схема могла быть построена на дронах — экс-адвокат продавал их военным, а оплату переводил как благотворительные взносы в свой фонд, которая не облагалась налогом. Сообщается, что в последнее время Пашаев просил переводить суммы до 500 тысяч рублей на карту своего секретаря.

Бывшего адвоката подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Его задержали в Москве после того, как он вернулся из зоны СВО.

О возбуждении уголовного дела в отношении Пашаева стало известно ранее, 17 сентября. По версии следствия, в феврале 2024 года он встретился в Москве с Алексеем Блиновским и заявил, что за крупное вознаграждение якобы сможет освободить из СИЗО его жену и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Экс-адвокату грозит до десяти лет колонии.

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      Илона Палей
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