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18:31, 17 сентября 2024Бывший СССР

Птицы из Белоруссии встревожили латвийские истребители

ВВС Латвии поднялись в воздух из-за птиц на границе с Белоруссией

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) Латвии поднялись в воздух по тревоге из-за стаи птиц на границе. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.

Неопознанный летающий объект пересек границу Латвии и Белоруссии. Латвийские истребители патрулирования воздушного пространства НАТО вылетили в зону обнаружения. По итогу ничего обнаружено не было.

Позже ведомство сообщило о том, что силы реагирования «восприняли стаю птиц как летающий объект».

Ранее Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса на границах с Польшей и Литвой.

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      Сергей Болиев
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