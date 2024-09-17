Птицы из Белоруссии встревожили латвийские истребители

ВВС Латвии поднялись в воздух из-за птиц на границе с Белоруссией

Военно-воздушные силы (ВВС) Латвии поднялись в воздух по тревоге из-за стаи птиц на границе. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.

Неопознанный летающий объект пересек границу Латвии и Белоруссии. Латвийские истребители патрулирования воздушного пространства НАТО вылетили в зону обнаружения. По итогу ничего обнаружено не было.

Позже ведомство сообщило о том, что силы реагирования «восприняли стаю птиц как летающий объект».

Ранее Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса на границах с Польшей и Литвой.