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17:42, 17 сентября 2024Россия

Украина выпустила по российскому региону три ракеты

Курский губернатор Смирнов: ПВО сбила три украинские ракеты над регионом

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Украина выпустила по Курской области три ракеты. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале губернатора региона Алексея Смирнова.

По сообщению чиновника, системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить все ракеты.

«Благодарю наших защитников! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал в блоге Смирнов.

Ранее сегодня, 17 сентября, системе ПВО удалось сбить еще несколько украинских ракет, выпущенных по региону. Кроме того, в ночь на вторник, 17 сентября, Вооруженные силы Украины пытались ударить по двум регионам России с помощью 16 беспилотников.

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      Марк Леонов
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