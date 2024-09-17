Украина выпустила по российскому региону три ракеты

Курский губернатор Смирнов: ПВО сбила три украинские ракеты над регионом

Украина выпустила по Курской области три ракеты. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале губернатора региона Алексея Смирнова.

По сообщению чиновника, системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить все ракеты.

«Благодарю наших защитников! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал в блоге Смирнов.

Ранее сегодня, 17 сентября, системе ПВО удалось сбить еще несколько украинских ракет, выпущенных по региону. Кроме того, в ночь на вторник, 17 сентября, Вооруженные силы Украины пытались ударить по двум регионам России с помощью 16 беспилотников.