Умер бывший тренер Шараповой

Умер бывший тренер теннисистки Марии Шараповой Роберт Лэнсдорп

Умер бывший тренер теннисистки Марии Шараповой Роберт Лэнсдорп. Об этом пишет Tennis.com.

Американский специалист ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причина смерти не сообщается.

Лэнсдорп работал с четырьмя теннисистами, которые были первыми ракетками в мужском и женском одиночном разрядах. Кроме Шараповой, это американцы Пит Сампрас, Линдси Дэвенпорт и Трейси Остин. В общей сложности эти четыре воспитанника Лэнсдорпа выиграли 24 турнира «Большого шлема».

Ранее Шарапова победила в голосовании теннисных болельщиков на включение в Зал славы. Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема».