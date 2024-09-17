В Кремле рассказали о возможных контактах Путина с главой МИД КНДР

Песков о встрече Путина с главой МИД КНДР: на текущей неделе контактов нет

У президента России Владимира Путина на текущей неделе не запланирована встреча с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С Путиным на этой неделе никаких контактов нет», — сказал Песков журналистам, отметив, что вопросы о визите северокорейского дипломата нужно адресовать в Министерство иностранных дел России.

Ранее стало известно, что Северная Корея направит министра иностранных дел Чхве Сон Хи в Россию второй раз за 2024 год.

Поддержка со стороны России совпала с изменением позиции лидера КНДР Ким Чен Ына на более жесткую по отношению к Сеулу и Вашингтону, что подкрепляется его заявлением о намерении Пхеньяна исключить концепцию мирного воссоединения из конституции и эскалацией ситуации по поводу спорной морской границы в Желтом море.