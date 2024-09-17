Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 17 сентября 2024Экономика

В России раскрыли долю нацвалют при расчетах с ключевыми партнерами

Доля нацвалют в расчетах России с ключевыми партнерами достигла 90 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К настоящему времени доля национальных валют в структуре расчетов России с ее ключевыми торгово-экономическими партнерами достигла уровня примерно в 90 процентов. Об этом в своей статье для журнала «Международная жизнь» написал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, доля расчетов в нацвалютах между Россией и дружественными странами продолжает демонстрировать устойчивый рост. Помимо этого РФ приступила к выработке альтернативных механизмов торгово-экономического сотрудничества с ключевыми партнерами. «Россия предлагает партнерам созидательную, конструктивную повестку», — резюмировал руководитель департамента ведомства.

Страны БРИКС, отметил он, по-прежнему являются наиболее важными для России партнерами. Это во многом обусловлено растущей значимостью блока в структуре мировой экономики. Так, по итогам 2023 года, напомнил Биричевский, доля БРИКС в глобальном ВВП выросла до 35 процентов и превысила удельный вес экономик стран «Большой семерки» (G7; 30,3 процента).

На этом фоне для России важно продолжать активное сотрудничество с этими государствами и развивать независимые платежные системы, а также механизмы передачи финансовой информации. Последнее необходимо для снижения зависимости от западной инфраструктуры и противодействия санкционному давлению со стороны G7, заключил Биричевский.

Ключевым торгово-экономическим партнером России после введения западных ограничений стал Китай. По итогам 2023 года двусторонний товарооборот достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, доля нацвалют в структуре расчетов с КНР ко второй половине августа 2024-го превысила 95 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Суджи попросили Путина и Зеленского скорее открыть гуманитарный коридор. Что сказали об этом в Кремле?

      Гардеробщик пожаловался на агрессивность театралов

      Раскрыты выгодные даты для отдыха в Турции в бархатный сезон

      В России официально поддержали ужесточение языкового экзамена для мигрантов

      Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в ДНР попало на видео

      Россияне бросились брать ипотеку

      Военный эксперт объяснил необходимость увеличения численности Российской армии

      Азербайджан призвал Нидерланды не использовать выражение «захват Нагорного Карабаха»

      Названа новая угроза ценам на нефть

      Названо последствие потерь на фронте для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше