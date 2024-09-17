В России раскрыли долю нацвалют при расчетах с ключевыми партнерами

Доля нацвалют в расчетах России с ключевыми партнерами достигла 90 процентов

К настоящему времени доля национальных валют в структуре расчетов России с ее ключевыми торгово-экономическими партнерами достигла уровня примерно в 90 процентов. Об этом в своей статье для журнала «Международная жизнь» написал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, доля расчетов в нацвалютах между Россией и дружественными странами продолжает демонстрировать устойчивый рост. Помимо этого РФ приступила к выработке альтернативных механизмов торгово-экономического сотрудничества с ключевыми партнерами. «Россия предлагает партнерам созидательную, конструктивную повестку», — резюмировал руководитель департамента ведомства.

Страны БРИКС, отметил он, по-прежнему являются наиболее важными для России партнерами. Это во многом обусловлено растущей значимостью блока в структуре мировой экономики. Так, по итогам 2023 года, напомнил Биричевский, доля БРИКС в глобальном ВВП выросла до 35 процентов и превысила удельный вес экономик стран «Большой семерки» (G7; 30,3 процента).

На этом фоне для России важно продолжать активное сотрудничество с этими государствами и развивать независимые платежные системы, а также механизмы передачи финансовой информации. Последнее необходимо для снижения зависимости от западной инфраструктуры и противодействия санкционному давлению со стороны G7, заключил Биричевский.

Ключевым торгово-экономическим партнером России после введения западных ограничений стал Китай. По итогам 2023 года двусторонний товарооборот достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, доля нацвалют в структуре расчетов с КНР ко второй половине августа 2024-го превысила 95 процентов.