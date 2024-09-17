В России выросли продажи коньяка

Росалкогольтабакконтроль: розничные продажи коньяка в России выросли на 5,5 %

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объемы продаж коньяка в России выросли на 5,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 9,06 миллиона декалитров (дал). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

За отчетный период, как уточнили в ведомстве, выросла реализация и других спиртных напитков. Так, в январе-августе продажи игристых вин в стране увеличились на 11,6 процента, до 13,48 миллиона дал. В свою очередь, реализация водки за это время выросла на 0,9 процента, до 49,79 миллиона.

Что касается виноградных вин, то их реализация за первые восемь месяцев 2024 года увеличилась на 1,4 процента и достигла уровня в 37,81 миллиона дал. Продажи ликерных вин выросли на 11,5 процента, до 874,9 тысячи.

В целом продажи алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, увеличились на 2,4 процента, до 149,61 миллиона. Реализация напитков крепостью выше 9 процентов за это время выросла на 4,8 процента и составила 78,16 миллиона, резюмировали в ведомстве.

В январе-июне темпы прироста продаж коньяка в России были выше. За первые шесть месяцев этого года реализация данного вида крепкого алкоголя в стране увеличилась на 13,3 процента. Снижение темпов продаж в июле-августе, вероятно, было вызвано повышением минимальных цен на крепкий алкоголь. Так, с 1 июля Минфин, в частности, запретил продавать коньяк в розничных сетях ниже 556 рублей.