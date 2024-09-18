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15:55, 18 сентября 2024Спорт

Американский баскетболист ЦСКА рассказал о трудностях жизни в России

Баскетболист ЦСКА Уэйр: единственное, чего не хватает в России, — солнца
Каспер Уэйр

Каспер Уэйр. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Американский баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о трудностях жизни в России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Единственное, что меня расстраивает, это когда солнце уходит, и ты не видишь его по две-три недели. Это немного портит настроение», — заявил 34-летний разыгрывающий.

Уэйр отметил также, что считает Россию вторым домом и готов завершить карьеру в ЦСКА. «Мне тут хорошо. Люди в порядке, и я уже ориентируюсь в Москве», — отметил американец.

Ранее Уэйр подписал контракт с ЦСКА на глубине в 750 метров в руднике «Октябрьский» в Норильске. Спортсмен заявил, что никогда не забудет эту поездку.

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      Илья Костин
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