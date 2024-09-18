Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:46, 18 сентября 2024Экономика

Аналитик допустила снижение ключевой ставки ФРС США

Аналитик Холоденко допустила снижение ставки ФРС США на 0,5 процентных пункта

Фото: Unsplash

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко заявила, что Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании в среду, 18 сентября, может понизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Холоденко допустила снижение ставки ФРС США на 0,5 процентных пункта вместо стандартного шага в 0,25 процентных пункта. По ее мнению, для этого есть причины. Так, в Европе уже дважды снижали ставку, подобных действий ожидают и от США. В стране замедляется инфляция, а рынок труда слабеет.

Материалы по теме:
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Почему европейская валюта слабеет?
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет.Почему европейская валюта слабеет?
12 июля 2022

«Мировые регуляторы — прежде всего, ФРС и ЕЦБ — действуют относительно синхронно. Центробанк еврозоны указывал на автономность своих шагов, но глобализация и санкционный режим позволяют сделать другое предположение», — объяснила она.

В конце августа в США заявили о подходящем времени для снижения ключевой ставки. С таким мнением выступил глава ФРС Джером Пауэлл. «Настало время скорректировать направление [монетарной] политики», — призвал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинского боксера Усика задержали в аэропорту Польши. Зеленский возмущен, Киев намерен выразить протест Варшаве

      В российском городе объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожара

      Аналитик допустила снижение ключевой ставки ФРС США

      Американского сержанта наградили за подготовку солдат ВСУ

      В США анонсировали создание ракеты с «экстремальной» дальностью

      Кейт Миддлтон вернулась к работе после завершения лечения от рака

      В бундестаге пройдут дебаты по терактам на «Северных потоках»

      Трамп призвал США сотрудничать с Россией и Китаем

      Дочь популярной телеведущей пришла на вечеринку без штанов

      Невеста наткнулась на личные записи жениха и разорвала помолвку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше