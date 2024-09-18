Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:32, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал урок из дела Дурова для России

Блогер Лебедев заявил, что России нужно научиться защищать свои интересы

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал урок, который, по его мнению, должна вынести Россия из дела против основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал новость о том, что Дуров начал сотрудничать с французскими властями. По его словам, такая же ситуация в России была бы невозможна.

«Мы сидим и стучимся как дураки, пишем письмо в Google: "Пожалуйста, забаньте этого экстремиста, а тебе говорят: "Да пошли вы на *** вообще, не знаем, кто вы», — высказался Лебедев.

Материалы по теме:
«Вся Россия здесь». Россияне атаковали соцсети Макрона из-за задержания Дурова. Что они пишут президенту Франции?
«Вся Россия здесь». Россияне атаковали соцсети Макрона из-за задержания Дурова. Что они пишут президенту Франции?
26 августа 2024
Франция раскрыла детали дела Павла Дурова. В чем на самом деле обвиняют основателя Telegram?
Франция раскрыла детали дела Павла Дурова.В чем на самом деле обвиняют основателя Telegram?
26 августа 2024
Павел Дуров освобожден под залог. Ему предъявили обвинения и запретили покидать Францию
Павел Дуров освобожден под залог. Ему предъявили обвинения и запретили покидать Францию
29 августа 2024

По его словам, Россия не может напрямую влиять на противоправный контент в соцсетях, потому что у нее нет доступа к технологиям. На примере дела Дурова, подчеркнул он, стране стоит поучиться тому, как влиять на тех, кто может ими распоряжаться.

12 сентября стало известно, что Дуров после ареста стал предоставлять необходимую информацию следственным органам. Он согласился сотрудничать со следствием в расследовании незаконных действий в отношении совершеннолетних.

Дурова задержали в аэропорту в Париже 24 августа. Его подозревали в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа сообщалось, что его взяли под судебный надзор и обязали внести залог в пять миллионов евро.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

      Бывшего адвоката Ефремова и юриста Блиновских арестовали. Он отправился в СИЗО без вещей, но с улыбкой

      Путин объяснил президенту Бразилии позицию России по Украине

      Миллиардерша Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать

      На Украине захотели ударить по Ирану

      Ватикан поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

      Паралимпиец ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

      Невролог рассказала о неожиданных опасностях бабьего лета

      Экс-омбудсмена Украины заподозрили в коррупции

      ООН призвала Израиль покинуть территории Палестины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше