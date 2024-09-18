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07:50, 18 сентября 2024Спорт

Бодибилдер назвал способ иметь идеальный пресс после 40 лет

Фото: Body Stock / Shutterstock / Fotodom

Бодибилдер со стажем и тренер сборной Ирана по фитнесу Муса Эсмаэльпур назвал способ иметь идеальный пресс после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Для начала эксперт посоветовал делать скручивания в тренажере, добавив легкий вес — это увеличит напряжение в мышцах пресса. Следующими стали скручивания под отрицательным углом и подъем коленей к груди на турнике.

Далее Эсмаэльпур рекомендовал развороты ног на турнике. Для выполнения упражнения нужно повиснуть на турнике. Затем следует поднять ноги до угла около 90 градусов и в этом положении поочередно выполнять махи в разные стороны. Последним упражнением станет одновременный подъем коленей к груди на турнике.

Ранее фитнес-тренер Джереми Этьер назвал два лучших упражнения для идеального пресса. Для нижнего пресса эксперт посоветовал подъем ног лежа на скамье, а для верхнего — скручивания лежа на полу.

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      Анастасия Борисова
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