Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
Болонья
Сегодня
19:45 (Мск)
Шахтёр
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спарта П
Сегодня
19:45 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Динамо Мх
Сегодня
21:15 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Жирона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Брюгге
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Селтик
Сегодня
22:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
15:04, 18 сентября 2024Спорт

Бывшая российская фигуристка сфотографировалась с флагом США

Выступавшая за Россию фигуристка Аннабель Морозова выложила фото с флагом США

Фото: @annabelle.morozov

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозова выложила фотографию с флагом США. Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спасибо, Lombardia Trophy. Здесь у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Вперед и ввысь», — подписала фотографию фигуристка. Морозова, которая выступает в танцах на льду в паре с Джеффри Ченом, заняла второе место на турнире Lombardia Trophy в Италии.

Морозова родилась в США. У нее три гражданства — российское, американское и французское. С 2015 по 2016 год спортсменка представляла Францию, а с 2017 по 2023 год — Россию. В мае 2024-го Морозова получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России и теперь представляет США.

Ранее российская фигуристка Вероника Яметова отказалась менять гражданство ради международных турниров. «Считаю, что в России тоже высокая конкуренция. Отсутствие возможности выходить на международную арену на самом деле дает даже дополнительный стимул работать дальше», — заявила спортсменка.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      С отца Киркорова взыскали долг по налогам

      Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

      В Европе исправят неполадку ракеты Ariane 6

      Количество проданных в России китайских легковушек подсчитали

      Потолок обрушился на голову ребенка в российской новостройке

      На Украине больницы стали отказывать в помощи мирным жителям из-за солдат ВСУ

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибший и раненые, среди них — бойцы ММА

      Швейцария отказалась запрещать Вооруженным силам участвовать в учениях НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше