Бывшая российская фигуристка сфотографировалась с флагом США

Выступавшая за Россию фигуристка Аннабель Морозова выложила фото с флагом США

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозова выложила фотографию с флагом США. Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спасибо, Lombardia Trophy. Здесь у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Вперед и ввысь», — подписала фотографию фигуристка. Морозова, которая выступает в танцах на льду в паре с Джеффри Ченом, заняла второе место на турнире Lombardia Trophy в Италии.

Морозова родилась в США. У нее три гражданства — российское, американское и французское. С 2015 по 2016 год спортсменка представляла Францию, а с 2017 по 2023 год — Россию. В мае 2024-го Морозова получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России и теперь представляет США.

Ранее российская фигуристка Вероника Яметова отказалась менять гражданство ради международных турниров. «Считаю, что в России тоже высокая конкуренция. Отсутствие возможности выходить на международную арену на самом деле дает даже дополнительный стимул работать дальше», — заявила спортсменка.