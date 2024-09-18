Дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде дзюдоиста объяснили

В IJF заявили, что дисквалифицировали серба Майдова за православный жест

Международная федерация дзюдо (IJF) объяснила дисквалификацию сербского дзюдоиста Неманьи Майдова за православный жест на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

В IJF заявили, что спортсмена отстранили по итогам Олимпиады за то, что он показал религиозный жест при выходе на поединок, отказался поклониться сопернику после схватки и снял форму на татами. Отмечается, что Майдов дважды получал предупреждения за свое поведение в 2018 и 2022 годах.

Ранее Майдов сообщил о пятимесячной дисквалификации, которую на него наложила IFJ. По словам спортсмена, это связано с тем, что он перекрестился во время соревнований на Олимпиаде-2024.

На Играх в Париже серб вылетел на стадии 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов. В активе Майдова медали всех достоинств чемпионатов мира.

