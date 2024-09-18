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12:57, 18 сентября 2024Спорт

Лучший футболист ЧМ-1990 умер в 59 лет

Лучший бомбардир ЧМ-1990 Сальваторе Скиллачи умер от рака толстой кишки

Фото: Paolo Bruno / Getty Images

Лучший футболист ЧМ-1990 Сальватора Скилаччи умер в 59 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello sport.

Последнее время Скилаччи боролся с раком толстой кишки, ему дважды делали операцию. Именно онкологическое заболевание и стало причиной смерти спортсмена.

Во время спортивной карьеры нападающий играл за миланский «Интер» и туринский «Ювентус», а также сборную Италии. На домашнем Чемпионате мира 1990 года он стал лучшим игроком и бомбардиром, на его счету шесть забитых мячей.

Ранее итальянская «Рома» уволила легенду клуба Даниэле де Росси с поста главного тренера. В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Рома» под руководством Де Росси не одержала ни одной победы в четырех матчах, трижды сыграв вничью.

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      Илья Костин
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