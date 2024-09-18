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05:37, 18 сентября 2024Силовые структуры

Стала известна причина признания Моргенштерна иноагентом

ТАСС: Моргенштерна признали иноагентом за политическую деятельность
Моргенштерн

Моргенштерн. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника, что стало причиной его включения в реестр иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по иску о снятии с исполнителя статуса иноагента.

Ранее стало известно, что в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах.

До этого сообщалось, что Моргенштерна могут объявить в розыск. При этом адвокат артиста Сергей Жорин заявил, что музыканта не смогут выдать в Россию. Он напомнил, что страна выдает людей для привлечения к уголовной ответственности только в том случае, если поступок является наказуемым по законам обоих государств. Однако в стране, где сейчас находится Моргенштерн, нет института иноагентства.

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      Марина Совина
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