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12:23, 18 сентября 2024Экономика

На Украине увеличили траты бюджета на армию

Траты бюджета Украины на армию увеличили до рекордных 3,73 триллиона гривен

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада приняла законопроект об увеличении трат бюджета Украины на армию в текущему году на 0,5 триллиона гривен. Об этом со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что украинские военные расходы теперь вырастут до рекордных 3,73 триллиона гривен (около 90 миллиардов долларов по текущему курсу), а на 2025 год в главном финансовом документе страны на указанные цели планируется сразу заложить аналогичную сумму.

Летом текущий бюджетный дефицит Украины назвали в Раде самым большим в мире. По словам члена бюджетного комитета Павла Фролова, сейчас 40 миллиардов долларов дефицита покрывают страны Запада, но в 2025-м ожидается «ситуация гораздо хуже».

Согласно проекту на следующий год, дефицит бюджета запланирован на уровне 19,4 процента ВВП страны, темпы роста которого замедлятся до 2,7 процента с нынешних 3,5 процента. Инфляция на Украине прогнозируется на уровне 9,5 процента.

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      Дмитрий Воронин
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