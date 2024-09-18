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01:48, 18 сентября 2024Россия

Над Орловской областью сбили беспилотник

Губернатор Клычков заявил, что над Орловской областью сбит беспилотник

Над Орловской областью сбили беспилотник. Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА», — сообщил глава региона.

Ранее стало известно, что Курская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). ПВО сбила беспилотник противника над регионом. Подробности случившегося не уточнялись, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Утром 16 сентября ВСУ обстреляли Белгород. По неофициальным данным, атака на город велась из реактивной системы залпового огня Vampire.

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      Марина Совина
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