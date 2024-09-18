Названа страна еврозоны с самым высоким уровнем инфляции

Евростат: в еврозоне самый высокий уровень инфляции оказался в Румынии

В августе годовой уровень инфляции в еврозоне составил 2,2 процента. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза (ЕС) (Евростат).

В июле этот показатель достигал 2,6 процента, а год назад — 5,2 процента. Что касается Европейского союза, то там годовой уровень инфляции в последнем месяце лета оценен в 2,4 процента.

Отмечается, что самые низкие значения зарегистрированы в Литве (0,8 процента), Латвии (0,9 процента), а также в Ирландии, Словении и Финляндии (по 1,1 процента). Самая сильная инфляция зафиксирована в Румынии — 5,3 процента, Бельгии — 4,3 процента и Польше — четыре процента.

В конце весны Европейский центральный банк назвал инфляцию одним из множества рисков, которые угрожают экономике ЕС. Среди других — рост госдолгов и стагнация банковского сектора.

Кроме того, европейцы опасаются, что президентом США снова станет республиканец Дональд Трамп. Есть мнение, что вернувшись в Белый дом он изменит систему тарифов и торговли. Поэтому Евросоюзу пора повысить производительность экономики и подготовиться к переменам.