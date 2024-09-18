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14:45, 18 сентября 2024Из жизни

Обнародовано первое видео с места крушения батискафа Titan

Береговая охрана США обнародовала первое видео с места крушения батискафа Titan

В ходе продолжающихся слушаний Совета по расследованиям Береговой охраны США о крушении батискафа Titan в июне 2023 года было обнародовано первое видео его обломков. Об этом сообщает Daily Mail.

Продемонстрированный участникам слушаний ролик, был снят при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) береговой охраны на глубине 3600 метров.

На кадрах с места крушения видно, что подводный беспилотник приближается к кормовой части аппарата, которая вертикально врезалась в дно. ТНПА обходит обломки слева. В объектив камеры попадает название фирмы-изготовителя батискафа — OceanGate и его название — Titan.

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Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский мультимиллионер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

Во время первого дня слушаний Совета по расследованиям Береговой охраны США был опрошен ведущий инженер разработки батискафа Titan Тони Ниссен. Он, в частности, заявил, что Стоктон Раш оказывал на него постоянное давление во время работы над проектом.

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      Никита Савин
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