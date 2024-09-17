Ведущий инженер батискафа Titan отказался погружаться на нем

Инженер погибшего в 2023 г. батискафа Titan Ниссен отказался погружаться на нем

В США на слушаниях об аварии затонувшего в Северной Атлантике летом 2023 года батискафа Titan выступил ведущий инженер аппарата. Об этом пишет Associated Press.

Инженер Тони Ниссен рассказал, что испытывал постоянное давление со стороны главы компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша во время работы над подлодкой. Ниссен отметил, что с Рашем было трудно работать: он постоянно беспокоился о расходах и сроках выполнения проекта.

Мужчина добавил, что отказался лично управлять и погружаться на аппарате, так как не доверял обслуживавшему его персоналу, нанятому OceanGate. В 2019 году он остановил погружение к «Титанику» и заявил Рашу, что Titan «работает не так, как нужно». После этого Ниссена уволили, однако подлодка прошла дополнительные испытания.

Инженер также напомнил, что в 2018 году в Titan ударила молния во время тестового погружения на Гавайях, что могло повредить конструкцию. Associated Press отмечает, что в 2022-2023 годах субмарина хранилась под открытым небом на протяжении семи месяцев. Кроме того, ее корпус проверяли только сотрудники OceanGate Expeditions, хотя обычно для проверки подобных аппаратов принято приглашать независимых специалистов.

Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал 18 июня 2023 года во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков подлодки.

Ранее сообщалось, что в ходе слушаний о крушении батискафа Titan сотрудники Береговой охраны США обнародовали последние сообщения с его борта. Примерно через час после начала погружения с батискафа написали: «Здесь все в порядке», а перед окончательным обрывом связи сообщили, что сбросили два груза, используемых в качестве балласта.