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15:41, 17 сентября 2024Из жизни

Обнародованы последние послания с борта батискафа Titan перед крушением

Перед крушением батискафа Titan с его борта написали: «Здесь все в порядке»

Фото: OceanGate Expeditions / XinHua / Globallookpress.com

В ходе слушаний о крушении батискафа Titan сотрудники Береговой охраны США обнародовали последние сообщения с его борта. Об этом пишет «Би-би-си».

Батискаф начал погружение в 9:17 18 июня 2023 года с борта судна Polar Prince. Сотрудники, оставшиеся на поверхности, время от времени обменивались текстовыми сообщениями с командой Titan. Они спрашивали, на какой глубине находится батискаф и можно ли различить Polar Prince на дисплее.

Связь то и дело прерывалась. Примерно через час после начала погружения с батискафа написали: «Здесь все в порядке». В 10:47 с Titan сообщили, что сбросили два груза, используемых в качестве балласта. После этого послания связь с батискафом окончательно прервалась. К тому времени он успел достичь глубины 3346 метров.

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Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков подлодки.

Ранее сообщалось, что власти США опубликовали первые фотографии обломков батискафа Titan. Их сделали на четвертый день после крушения при помощи телеуправляемого подводного аппарата.

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      Олег Парамонов
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