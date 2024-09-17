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12:24, 17 сентября 2024Из жизни

Опубликованы первые фотографии обломков батискафа Titan

В США опубликовали фотографии обломков кормовой части погибшего батискафа Titan

Кадр: Pelagic Research Services

Власти США опубликовали первые фотографии обломков батискафа Titan, который затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике. Об этом сообщает People.

Снимки, на которых запечатлена кормовая часть затонувшей подлодки, были сделаны 22 июня 2023 года, на четвертый день после крушения, при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) Береговой охраны США. Обломки батискафа Titan компании OceanGate, который совершал погружение к обломкам «Титаника», были обнаружены операторами аппарата на глубине 3,6 километра.

Кроме того, на слушаниях, начавшихся 16 сентября, продемонстрировали анимационный ролик, в котором продемонстрировали путь подлодки с момента погружения в 9:20 утра 18 июня 2023-го до момента потери с ней связи в 10:47. В комментариях к материалам сказано, что они являются «убедительным доказательством катастрофической утраты».

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В ходе слушаний также были представлены сообщения, которыми обменивались экипажи батискафа и судна Polar Prince — с борта этого судна он и спускался. Последним было сообщение подлодки, в котором говорилось, что она сбросила два груза балласта. После этого связь оборвалась.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» 18 июня 2023-го. На борту аппарата находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков подлодки.

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      Никита Савин
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