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15:50, 1 марта 2024Из жизни

Появилась запись странных звуков с затонувшего батискафа Titan. Что услышали спасатели во время поисков?

Forbes: впервые выложена запись стука с затонувшего батискафа «Титан»

Фото: OceanGate Expeditions / Globallookpress.com

28 февраля создатели документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute впервые обнародовали запись звуков, доносившихся с затонувшего батискафа Titan, на борту которого находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном и подводник Поль-Анри Наржоле. «Лента.ру» рассказывает, что слышали спасатели во время поисков судна в Северной Атлантике в июне 2023 года.

На записи слышны парные ритмичные удары

Загадочный ритмичный стук записал самолет канадских военно-воздушных сил, который обследовал район исчезновения батискафа. Сообщения об этом появились в прессе 19 июня 2023-го — на второй день после катастрофы. Однако, как утверждается в документальном фильме, сам звук был зафиксирован в первый же день. Он был слышен и во время последующих вылетов.

Звучит так, будто кто-то стучит. Симметрия между этими звуками очень необычная. Как будто кто-то немерено издает этот стук. И то, что он повторяется, — очень странно

Райан Рэмсибывший капитан подводной лодки

Специалисты не смогли точно определить, что именно услышали на записи. Представитель ВМС США заявил, что звуки мог издавать один из кораблей, участвовавших в поисках. Бывший адмирал британского флота Крис Пэрри высказал мнение, что звуки могли исходить от обломков «Титаника».

Согласно официальной версии, Titan разрушился в результате направленного внутрь взрыва, то есть фактически схлопнулся из-за огромного давления на глубине более трех тысяч метров. Звук, похожий на взрыв, был зафиксирован перед тем, как стало известно о пропаже субмарины.

«Он взорвался за тысячную долю секунды. И это, наверное, в каком-то смысле очень милосердно. Это лучше, чем четыре дня находиться в холодном, темном, замкнутом помещении», — сказал Уилл Конен, председатель комитета по подводным лодкам американского Общества морских технологий.

После появления информации о странных звуках интернет заполнили фейки

Сразу после того как поисковые команды сообщили, что зафиксировали некие звуки в районе затонувшего батискафа, в интернете начали появляться фейки.

Многие пользователи стали выкладывать в социальных сетях записи, якобы полученные военными. На них были слышны звуки работы сонара, стуки и скрежет. Один из таких постов, опубликованный в Twitter (теперь X), собрал более 11 миллионов просмотров.

Представителям береговой охраны США пришлось выступить с официальным заявлением, в котором говорилось, что они не публиковали никаких аудиоматериалов, касающихся поисков батискафа.

Аппарат Titan на суше перед погружением

Аппарат Titan на суше перед погружением

Фото: ABACA / Globallookpress.com

Конструкцию батискафа Titan критиковали с самого начала

Первое погружение аппарата состоялось в 2018 году, а создатели уверяли в его полной безопасности и невиданном прежде комфорте для экипажа. Однако конструкция батискафа подвергалась критике с момента постройки. Работавший тогда в OceanGate Дэвид Локридж подготовил отчет, в котором говорилось, что Titan не прошел достаточного количества испытаний и представляет потенциальную опасность для пассажиров. OceanGate подала в суд на Локриджа и в итоге уволила его.

Пассажиры, оплачивающие поездку, не будут осведомлены об экспериментальном характере миссии

из заявления адвокатов Дэвида Локриджа
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Позже 38 экспертов, включая исследователей глубоководья и океанографов, отправили письмо исполнительному директору OceanGate Стоктону Рашу, где предупредили, что подход компании и ее решение отказаться от традиционной оценки специалистов могут привести к катастрофическим последствиям.

Titan с туристами на борту должен был спуститься к останкам «Титаника»

18 июня 2023-го Titan должен был совершить погружение к обломкам «Титаника» в Северной Атлантики. Первая информация о его пропаже появилась 19 июня. Тогда журналисты «Би-би-си» со ссылкой на OceanGate сообщили о пропаже связи с экипажем спустя 1 час 45 минут после погружения. В момент исчезновения аппарат находился на глубине 3600 метров, а до цели оставалось еще 200 метров.

На борту аппарата находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Фото: ABACA / Globallookpress.com

22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков батискафа. Спасатели нашли две части подводного аппарата. Среди обломков была посадочная рама и задняя часть обшивки субмарины. Еще до этого OceanGate объявила, что экипаж подлодки спасти не удастся.

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      Никита Савин
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