Описаны детали задержания Усика в аэропорту Кракова

Промоутер Усика заявил, что боксер отказался покидать друга в аэропорту Кракова

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, описал детали задержания спортсмена в аэропорту польского Кракова. Об этом он сообщил на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Промоутер рассказал, что приятель Усика уснул перед выходом на посадку. Когда в аэропорту объявили о посадке, сотрудники аэропорта посчитали, что спутник боксера находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, и попросили пройти в полицейский участок. «Усик твердо заявил, что не покинет своего друга. На что полицейские пригрозили одеванием наручников. Тогда Усик протянул руки», — заявил Красюк.

О задержании Усика в аэропорту Кракова стало известно вечером 17 сентября. ESPN cо ссылкой на свои источники сообщило, что боксера задержали, потому что представитель авиакомпании решил, что он с тренером не в состоянии лететь.

Позднее боксера отпустили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение таким отношением к спортсмену.

