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14:15, 18 сентября 2024Экономика

Раскрыта доля незападных валют в расчетах России и Пакистана

Вице-премьер Оверчук: доля незападных валют в расчетах с Пакистаном — около 80 %
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

К настоящему времени доля незападных валют в структуре расчетов России и Пакистана составляет около 80 процентов, значение доллара и евро в двусторонней торговле устойчиво падает. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что за последнее время доля национальных валют РФ и Пакистана (рубля и пакистанской рупии) и валют дружественных стран в структуре двусторонних расчетов стабильно растет. «Произошел очень значительный рост за последнее время», — пояснил Оверчук.

Вице-премьер добавил, что подобная динамика свидетельствует о большом стремлении Пакистана торговать с Россией. В дальнейшем двусторонняя торговля будет развиваться. «Это хороший показатель их стремления торговать с нами», — резюмировал заместитель председателя российского правительства.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что доля нацвалют в структуре торговли России с ее ключевыми партнерами к настоящему времени достигла уровня примерно 90 процентов. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин утверждал, что доля расчетных единиц дружественных стран в торговле РФ с КНР ко второй половине августа 2024-го превысила 95 процентов.

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      Анатолий Акулов
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