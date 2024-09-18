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13:16, 18 сентября 2024Спорт

Раскрыта возможная причина задержания боксера Усика

Политолог Скачко: Усика могли задержать в Польше из-за обиды на Зеленского

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Боксер Александр Усик стал в некотором роде символом Украины, так что его задержание в Польше почти сразу после ссоры между Владимиром Зеленским и главой польского МИД Радославом Сикорским нельзя назвать случайностью. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко.

«Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос — незаживающая рана двух стран, а Варшава требует искупления покаянием и разрешением на эксгумацию и опознание жертв тех событий. Но Киев этого не хочет», — напомнил специалист.

По его мнению, задержанием Усика польская сторона хотела продемонстрировать Украине свое ответное пренебрежение. Он выразил уверенность, что инцидент напрямую связан с недавним конфликтом между Зеленским и Сикорским. При этом Скачко предположил, что задержание боксера было организовано не властями страны, а представителями силовых структур Польши, которых оскорбило поведение Киева.

Ранее стало известно, что боксер Александр Усик записал видеообращение после задержания в польском аэропорту. Позже со спортсменом также связался Владимир Зеленский, выразивший свое возмущение касательно подобного отношения к гражданину Украины.

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      Наталья Анисеева
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