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09:42, 18 сентября 2024Спорт

Усик записал видеообращение после задержания в польском аэропорту

Украинский боксер Усик записал видео после задержания в аэропорту Кракова

Фото: Mateusz Porzucek / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение после задержания в польском аэропорту. Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Все хорошо, я свободен, слава богу. Благодарю дипломатов. "Короновать" меня не нужно», — сказал Усик на видео.

О задержании Усика в аэропорту Кракова стало известно вечером 17 сентября. Жена боксера Екатерина заявила, что с ним все хорошо. ESPN cо ссылкой на свои источники сообщило, что боксера задержали, потому что представитель авиакомпании решил, что он со своим тренером не в состоянии лететь.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. Глава государства рассказал, что поговорил со спортсменом по телефону. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — написал Зеленский.

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      Андрей Стрельцов
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