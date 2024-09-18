Разбитую мальчиком амфору возрастом 3,5 тысячи лет склеили

В музее Хайфы отреставрировали амфору бронзового века, разбитую мальчиком

В Израиле амфору возрастом 3,5 тысячи лет отреставрировали после того, как ее случайно разбил четырехлетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.

Древний глиняный сосуд был выставлен у входа в Музей Хехта в Хайфе ​​без защитной витрины на протяжении 35 лет из-за особой политики музея. Согласно ей, демонстрация археологических находок «без препятствий» обладает «особым очарованием». Во время экскурсии маленький посетитель музея заинтересовался тем, что может находиться в амфоре, потянул ее на себя, и та упала.

Музей Хехта отнесся к происшествию с пониманием. Впоследствии ребенка вместе с семьей пригласили понаблюдать за процессом реставрации. Назначенный восстанавливать амфору бронзового века специалист Рои Шафир назвал эту работу легкой. Он объяснил, что нет ничего сложного в том, чтобы склеить детали от одного сосуда.

Во время реставрации Шафир использовал 3D-технологии и специальный клей. Менее чем через две недели после инцидента амфору снова выставили в музее. Отмечается, что сосуд все еще выглядит внушительно несмотря на то, что на нем остались небольшие трещинки и некоторые его фрагменты исчезли. Единственным заметным отличием стало появление рядом таблички «Пожалуйста, не трогайте».

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