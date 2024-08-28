Мальчик разбил в музее амфору возрастом 3,5 тысячи лет

В музее Хайфы четырехлетний мальчик разбил амфору бронзового века

В Израиле ребенок разбил древнюю амфору во время экскурсии в музее. Об этом пишет BBC News.

Четырехлетний мальчик случайно задел глиняный сосуд возрастом примерно 3,5 тысячи лет в Музее Хехта в Хайфе. Целая амфора бронзового века, которую когда-то использовали для хранения вина или оливкового масла, была выставлена ​​у входа без защитной витрины, поскольку музей считает, что есть «особое очарование» в демонстрации археологических находок «без препятствий».

Отец мальчика, Алекс, сказал, что его сын «слегка потянул сосуд», потому что ему было «любопытно, что внутри». В результате амфора упала. Мужчина признался, что был в шоке, увидев своего ребенка рядом с кучей черепков, и сначала подумал, что он не может быть виновником происшествия. Однако, придя в себя и успокоив мальчика, Алекс сообщил об инциденте охраннику.

Музей Хехта отнесся к происшествию с пониманием. Впоследствии ребенка вместе с семьей пригласили на организованную экскурсию по экспозиции. «Бывают случаи, когда экспонаты намеренно портят, и такие случаи рассматриваются с большой строгостью, к ним привлекают полицию. В этот раз, однако, ситуация была иной. Сосуд был случайно поврежден ребенком, и реакция будет соответствующей», — рассказала сотрудник музея Лихи Ласло.

Музей уже назначил специалиста по консервации, который восстановит амфору, чтобы вернуть ее на место в ближайшее время. Отец мальчика Алекс сказал, что они рады тому, что сосуд восстановят, однако добавил, что ему жаль, что после повреждения артефакт не будет прежним.

Поврежденный сосуд использовался еще до времен библейского царя Давида и царя Соломона и характерен для региона Ханаан на восточном побережье Средиземного моря. Подобные предметы обычно находят частично поврежденными, что делало целый сосуд из Хайфы уникальным.

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