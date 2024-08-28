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15:33, 28 августа 2024Из жизни

Мальчик разбил в музее амфору возрастом 3,5 тысячи лет

В музее Хайфы четырехлетний мальчик разбил амфору бронзового века

Фото: Hecht Museum

В Израиле ребенок разбил древнюю амфору во время экскурсии в музее. Об этом пишет BBC News.

Четырехлетний мальчик случайно задел глиняный сосуд возрастом примерно 3,5 тысячи лет в Музее Хехта в Хайфе. Целая амфора бронзового века, которую когда-то использовали для хранения вина или оливкового масла, была выставлена ​​у входа без защитной витрины, поскольку музей считает, что есть «особое очарование» в демонстрации археологических находок «без препятствий».

Отец мальчика, Алекс, сказал, что его сын «слегка потянул сосуд», потому что ему было «любопытно, что внутри». В результате амфора упала. Мужчина признался, что был в шоке, увидев своего ребенка рядом с кучей черепков, и сначала подумал, что он не может быть виновником происшествия. Однако, придя в себя и успокоив мальчика, Алекс сообщил об инциденте охраннику.

Музей Хехта отнесся к происшествию с пониманием. Впоследствии ребенка вместе с семьей пригласили на организованную экскурсию по экспозиции. «Бывают случаи, когда экспонаты намеренно портят, и такие случаи рассматриваются с большой строгостью, к ним привлекают полицию. В этот раз, однако, ситуация была иной. Сосуд был случайно поврежден ребенком, и реакция будет соответствующей», — рассказала сотрудник музея Лихи Ласло.

Музей уже назначил специалиста по консервации, который восстановит амфору, чтобы вернуть ее на место в ближайшее время. Отец мальчика Алекс сказал, что они рады тому, что сосуд восстановят, однако добавил, что ему жаль, что после повреждения артефакт не будет прежним.

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Поврежденный сосуд использовался еще до времен библейского царя Давида и царя Соломона и характерен для региона Ханаан на восточном побережье Средиземного моря. Подобные предметы обычно находят частично поврежденными, что делало целый сосуд из Хайфы уникальным.

Ранее в Германии рабочий прокладывал трубы и нашел тайник со средневековыми монетами. Археологи смогли извлечь из земли около 1,6 тысячи средневековых монет.

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