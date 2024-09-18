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09:55, 18 сентября 2024Экономика

Россиянам рассказали о последствии подорожания соков

«Ведомости»: ритейлеры сообщили о росте продаж соковыжималок в России

Фото: Imago / Globallookpress.com

Одним из последствий наблюдающегося на рынках подорожания соков стал фиксирующийся в 2024 году рост продаж соковыжималок. По данным ритейлера «М.видео-Эльдорадо», с января по август россияне приобрели их на 11 процентов больше (330 тысяч штук), потратив при этом на 14 процентов больше средств, чем за аналогичный период в 2023-м. Об этом пишут «Ведомости».

В свою очередь «Яндекс маркет» сообщил о выросшем более чем на 40 процентов числе заказов, а по данным «Чек индекса» онлайн-покупок в указанный период в этом сегменте стало больше на 28 процентов.

Ускорившуюся скупку соковыжималок эксперты объясняют ростом цен на соки и газировки из-за акцизов на сахар и удорожания импортной «ароматической базы», а также переходом большего количества россиян на ЗОЖ. Как отметил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, в натуральном выражении рост обеспечивался за счет цитрусовых соковыжималок с ценой от двух до четырех тысяч рублей. «На данный момент выгоднее приобрести соковыжималку и делать сок самому, это будет полезнее и дешевле», — подытожил бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Марк Яссер.

Ранее стало известно, что продажи морса, киселя и компота выросли в РФ более чем на четверть. При этом из-за неурожая в Бразилии цены на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже в Нью-Йорке достигли рекордной отметки.

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      Дмитрий Воронин
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