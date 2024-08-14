Россияне начали переходить на морс из-за роста цен на соки

«Ведомости»: из-за роста цен на соки россияне переходят на морс, кисель и компот

Продажи морса, киселя и компота в июне в физическом выражении выросли на 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 5,7 миллиона упаковок, а в денежном — на 30 процентов, до 440 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные аналитического сервиса «Продажи.рф» компании «Первый ОФД» пишут «Ведомости».

Летом также резко увеличились продажи кваса. В июне было продано 8,3 миллиона бутылок (плюс 20 процентов) за 750 миллионов рублей (плюс 28 процентов). Одновременно с ростом интереса к указанным категориям снижается потребление соков и нектаров — в том же месяце падение составило 5 процентов (23 миллиона упаковок).

По оценкам экспертов, россияне начали переходить на фруктово-ягодные напитки из-за роста цен на пакетированные соки. Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов указал, что за год эти товары в среднем подорожали на 16 процентов, до 126 рублей за упаковку.

При этом он ожидает нового роста цен на яблочный сок в пределах до 30 процентов до конца года из-за снижения урожая яблок. Небольшой дефицит этих фруктов для производства соков прямого отжима подтвердили и в торговой сети «Вкусвилл».

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев указал, что продажи морсов и других негазированных напитков растут в том числе из-за акциза на сладкие газированные напитки, что привело к росту цен.

Ранее стало известно, что «Росспиртпром» с 1 сентября повысит цены на спирт почти на девять процентов, что спровоцирует подорожание конечной продукции, в том числе водки.