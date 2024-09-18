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14:57, 18 сентября 2024Мир

Стало известно о контактах США с Ираном после взрывов пейджеров в Ливане

WP: США по неофициальным каналам связывались с Ираном после взрывов пейджеров

Фото: Marwan Naamani / dpa / Globallookpress.com

Представители США по неофициальным каналам связывались с Ираном, чтобы заверить Тегеран в непричастности к массовым взрывам пейджеров в Ливане. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Во вторник американские чиновники связались с Ираном по неофициальному каналу, чтобы передать, что Соединенные Штаты не играли никакой роли в атаке», — пишет издание.

Администрация американского президента Джо Байдена поспешила дистанцироваться от произошедшего, так как эскалация ситуации может подорвать переговоры о заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали 4000 граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с пейджерами чудовищным актом терроризма и гибридной войны.

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      Виктория Кондратьева
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