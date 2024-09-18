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06:40, 18 сентября 2024Спорт

Тарасова ответила американскому журналисту на слова о деградации российского спорта

Тренер Тарасова заявила, что уровень фигурного катания в России не падает

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила американскому журналисту Дейву Лизу на слова о деградации российского спорта. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

Специалист заявила, что не согласна с мнением американца, так как на контрольных прокатах фигуристы не обязаны показывать свой лучший уровень. «Уровень у нас не собирается падать, к их разочарованию. Все хорошо и много работают!» — отметила она.

Ранее Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Журналист счел, что в России могли сократить финансирование спорта или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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