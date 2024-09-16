Американский журналист заявил о падении уровня фигурного катания в России

Американский журналист Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России

Американский журналист Дейв Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Его слова приводятся на YouTube-канале The Skating Lesson.

Журналист посчитал, что в России могли сократить финансирование спорта, или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах. «Я никогда не понимал, почему российские тренеры считают, что постановка фальшивой балетной программы полезна для фигуриста», — добавил он.

Ранее Лиз оценил возможное возвращение российских фигуристов на турниры. По его словам, выступление россиян на международных соревнованиях было бы хорошо для уровня фигурного катания.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.