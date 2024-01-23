В США оценили возможное возвращение российских фигуристов на турниры

Журналист из США Лиз счел возвращение россиян невыгодным для фигурного катания

Журналист из США Дейв Лиз оценил возможное возвращение российских фигуристов на турниры. Мнением он поделился в подкасте The Skating Lesson, который доступен на YouTube.

По словам Лиза, выступление россиян на международных соревнованиях было бы хорошо для звездной силы фигурного катания. Он добавил, что при этом должны быть внесены существенные изменения для улучшения спорта в сторону долгосрочной перспективы.

«Они вернутся, и спортсмены с отсутствием скольжения снова будут получать топовые оценки, потому что они умеют прыгать? Не думаю, что это выгодно для фигурного катания. Это не выход», — счел журналист.

Лиз известен своей критикой в адрес российского тренера Этери Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки в ее команде употребляют блокатор гормонов.

Россияне пропускают соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU), которые были введены 1 марта 2022 года.