Участников перестрелки у офиса Wildberries допросили

РИА Новости: участники перестрелки у офиса Wildberries дают показания следствию

Участников перестрелки у столичного офиса Wildberries допрашивает следствие, они дают показания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Участники конфликта сейчас дают показания следствию», — заявил собеседник агентства, не уточняя количество фигурантов.

Ранее правоохранительные органы задержали Владислава Бакальчука, бывшего мужа основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, в связи с перестрелкой в Москве. До этого стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по пяти статьям Уголовного кодекса РФ.

В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек.