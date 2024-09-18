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21:47, 18 сентября 2024Силовые структуры

Участников перестрелки у офиса Wildberries допросили

РИА Новости: участники перестрелки у офиса Wildberries дают показания следствию

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Участников перестрелки у столичного офиса Wildberries допрашивает следствие, они дают показания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Участники конфликта сейчас дают показания следствию», — заявил собеседник агентства, не уточняя количество фигурантов.

Ранее правоохранительные органы задержали Владислава Бакальчука, бывшего мужа основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, в связи с перестрелкой в Москве. До этого стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по пяти статьям Уголовного кодекса РФ.

В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек.

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      Марина Совина
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