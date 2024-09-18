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14:14, 18 сентября 2024Бывший СССР

Украина выразит протест Польше

Министр иностранных дел Сибига: Украина направит протест Польше из-за Усика
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о намерении направить ноту протеста Польше из-за задержания в аэропорту Кракова украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Генеральный консул [Украины] рассказал мне подробности. Мы считаем подобные действия в отношении нашего чемпиона несоразмерными и неприемлемыми, и направим соответствующую ноту польской стороне», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Сибига добавил, что он сразу отреагировал на задержание Усика и способствовал его освобождению.

Вечером 17 сентября боксера Александра Усика задержали в польском аэропорту.

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      Сергей Болиев
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