Украина выразит протест Польше

Министр иностранных дел Сибига: Украина направит протест Польше из-за Усика

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о намерении направить ноту протеста Польше из-за задержания в аэропорту Кракова украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Генеральный консул [Украины] рассказал мне подробности. Мы считаем подобные действия в отношении нашего чемпиона несоразмерными и неприемлемыми, и направим соответствующую ноту польской стороне», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига добавил, что он сразу отреагировал на задержание Усика и способствовал его освобождению.

Вечером 17 сентября боксера Александра Усика задержали в польском аэропорту.