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11:18, 18 сентября 2024Спорт

«Я свободен. Короновать меня не нужно». Задержанный в аэропорту Польши украинский боксер Усик записал видеообращение

Боксер Усик записал видеообращения после задержания в аэропорту Кракова

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту польского города Краков. Он назвал произошедшее «недоразумением, которое быстро разрешилось», и поблагодарил дипломатов своей страны за содействие.

37-летний спортсмен также выразил уважение польским стражам правопорядка, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

Все хорошо, я свободен, слава Богу. Благодарю дипломатов. «Короновать» меня не нужно

Александр Усикбоксер

Усика не пустили на борт самолета из-за друга

Вечером во вторник, 17 сентября, стало известно о задержании боксера. Усик прибыл на машине из Киева в Краков, откуда собирался лететь в испанскую Валенсию для подготовки к матчу-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри. Спортсмена сопровождали жена Екатерина и тренер Сергей Лапин. Источники ESPN сообщили, что украинца не пустили на борт самолета, потому что представитель авиакомпании решил, что он со своим наставником не в состоянии лететь. Языковой барьер лишь усилил конфликт. В итоге Усика задержали польские силовики.

Кадр: @usykaa

По словам промоутера Анджея Василевского, «службы не захотели пускать на борт товарища Усика по непонятным для них причинам», а боксер заявил, что не полетит без него.

В свою очередь, пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский пояснил, что Усика и еще одного мужчину задержали из-за того, что те потеряли статус пассажиров и отказывались покинуть выход на посадку.

Мы сопроводили их в служебные помещения, объяснили им там, почему они не летят, каковы процедуры в этом случае, позже пришел украинский консул, чтобы перевести

Яцек Михаловскийпресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы

По словам Михаловского, оба были недовольны, что пропустят свой рейс, и активно жестикулировали. «Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», — добавил он.

Зеленского возмутило задержание Усика

Президент Украины Владимир Зеленский был возмущен задержанием боксера. Он рассказал, что поговорил со спортсменом по телефону сразу после инцидента, а также поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге и руководителю МВД Игорю Клименко разобраться в ситуации.

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Кроме того, пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявлял о намерении внешнеполитического ведомства выразить протест Польше по поводу задержания Усика.

В свою очередь, Усик поблагодарил посла Украины в Польше и Зеленского за содействие в его освобождении. Боксер заметил, что украинский лидер «очень сильно переживал» из-за произошедшего.

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      Варвара Кошечкина
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