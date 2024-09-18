В Польше раскрыли причину задержания Усика

Onet: Усика задержали из-за конфликта по причине недопуска его спутника на рейс

Причиной задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова был его протест против недопуска на рейс спутника спортсмена. Об этом написал польский портал Onet со ссылкой на промоутера Анджея Василевского.

«Службы не захотели пускать на борт товарища Усика по непонятным для них причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит и против задержания спутника. В результате оба были задержаны», — говорится в статье.

Как пишет портал, известный боксер приехал в Краков на машине из Киева. Оттуда он хотел отправить на сборы в Испанию.

О задержании Усика в польском аэропорту стало известно 17 сентября. Жена боксера Екатерина заявила, что с ним все хорошо. Ранее появилась информация о том, что Усика задержали за превышение скорости, когда он опаздывал на рейс.

Сам спортсмен спустя некоторое время прокомментировал задержание в аэропорту в Кракове. Он написал, что «все хорошо». По словам Усика, «произошло недоразумение, которое быстро разрешилось».

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что ведомство планирует выразить протест Польше по поводу задержания украинского боксера в аэропорту Кракова и обращения с ним. При этом Владимир Зеленский сообщил, что созвонился по телефону с Усиком, после чего боксера отпустили. Политик отметил, что был возмущен задержанием спортсмена.