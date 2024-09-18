Боксера Усика задержали в аэропорту Кракова из-за недопуска коллеги на рейс

Украинского боксера Александра Усика задержали в Польше в аэропорту Кракова вечером во вторник, 17 сентября. Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк.

Позже жена Усика Екатерина заявила, что с боксером все хорошо. По ее словам, ничего криминального не произошло, а спортсмен все скоро сам прояснит.

Зеленского возмутило задержание Усика

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что созвонился по телефону с Усиком, после чего боксера отпустили.

Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге и руководителю МВД Игорю Клименко разобраться в ситуации.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что ведомство намерено выразить протест Польше по поводу задержания Усика. Он подчеркнул, что Киев «категорически не воспринимает» проявленное к боксеру отношение.

По словам Тихого, генконсул Украины в Кракове уже выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств по поручению министра иностранных дел страны Андрея Сибиги.

В аэропорту Кракова произошел конфликт

Как сообщила пресс-секретарь краковского аэропорта Наталия Винце порталу Interia, Усик не был допущен на рейс представителем авиакомпании. По ее словам, в ситуацию вмешалась служба безопасности аэропорта, а также служба охраны границы.

В свою очередь, портал Onet со ссылкой на спортивного промоутера Анджея Василевского, уточнил, что Усик приехал на машине из Киева в Краков, откуда собирался лететь в Испанию на сборы. По неизвестным причинам сопровождавшему боксера лицу было отказано в допуске на рейс. Усик отказался лететь один и начал сопротивляться задержанию коллеги.

Усик назвал случившееся «недоразумением»

Позже Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова, сообщив, что «все хорошо» и назвав произошедшее «недоразумением, которое быстро разрешилось».

Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, выполняющим свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии Александр Усик украинский боксер

Жена спортсмена подтвердила, что его отпустили после задержания.

В июле 2023 года Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Однако позже спортсмен отказался от этой идеи, сказав, что его не интересует политическая карьера.

14 сентября 2024 года Усик заявил, что «с удовольствием» стал бы министром спорта Украины, поскольку «хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я».

На счету 37-летнего Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.