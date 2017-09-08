Всемирная боксерская суперсерия началась ярко, но предсказуемо. Александр Усик эффектно подтвердил свой класс и нокаутировал одного из лучших тяжеловесов конца нулевых и начала десятых — Марко Хука. О том, как складывался бой украинского и немецкого гигантов, — в материале «Ленты.ру».

Веселый немец и самоуверенный украинец

Несмотря на то что Усик считался явным и безоговорочным фаворитом, бой ожидался с нетерпением. Марко Хук — один из бойцов, с которым скучно не бывает никогда, а если немец боснийского происхождения находится в лучшей форме, его крайне тяжело победить. Интереса бою добавляло и поведение Марко. На финальной пресс-конференции он решил спровоцировать оппонента, толкнул его и обозвал сукой. Усик на провокацию отреагировал улыбкой, в которой можно было прочитать абсолютную уверенность в себе.

Несмотря на итоговый нокаут, бой не получился для уроженца Симферополя легким. Уже в первом раунде Хук напомнил, за счет чего ему удавалось сохранять титул чемпиона мира на протяжении шести лет. Немец в середине раунда «взорвался», полез вперед и донес несколько ударов до головы Усика. Александр не сильно смутился от такого начала, провел ответный выпад, попал Хуку по голове, но тот выстоял также без проблем. Неизвестно, как посчитал раунд судьи, но показалось, что Марко его, как минимум, не проиграл.

Во втором раунде Хук с ходу заявил о себе как о грязном боксере. Он получил замечание от рефери за удар по затылку, после чего провел несколько уже легальных атак. Вплоть до последней минуты раунда украинец больше оборонялся, но в концовке перешел в контрнаступление. Хук заканчивал раунд прижатым к канатам, но очень вовремя для него прозвучал гонг.

Александр Усик Фото: Daniel Lakomski / BEAUTIFUL SPORTS / Globallookpress

Активность, которую затеял Усик в конце второго раунда, продолжилась в третьем. Александр доминировал на протяжении всех трех минут и в одном из эпизодов провел эффектную серию в голову Хука. Тот, показалось, даже «поплыл», но устоял на ногах и дотерпел до конца раунда.

В четвертом отрезке доминирование украинца не только не прекратилось, но и развилось. Мощная «тройка» прилетела в голову Хука, тот почти зашатался, но снова устоял. В конце концов Марко очухался и в концовке раунда даже контратаковал, показав всем, что он так просто не сдастся.

Не успел начаться пятый раунд, как Хук снова оказался прижатым к канатам. Усик полностью владел инициативой, но рисковать не торопился. Джеба, который по уровню и эффективности не уступит аналогичному удару Владимира Кличко, было Александру достаточно, чтобы не подпускать Хука близко. В концовке раунда Усик почувствовал себя настолько уверенно, что даже начал дразнить оппонента.

Шестой раунд был похож на пятый: снова крымчанин играл на публику, опускал руки, приглашал соперника в атаку, но тот наносил не слишком много ударов, а точных и вовсе мало. К концовке раунда Хук отчаялся уже настолько сильно, что решил побить соперника после гонга. Усика это лишь повеселило и не нанесло никакого ущерба.

Несмотря на то что Хуку всего 32 и он на каких-то два года старше соперника, усталость в его действиях в седьмом раунде стала проявляться слишком явно. В концовке Марко, измученный джебами Александра, уже почти не двигался, а лишь лениво выбрасывал руку в поисках головы оппонента. Это привело к тому, что Усик стал откровенно ловить удовольствие от происходящего.

В восьмом раунде и без того плохое положение Хука усугубилось снятием очка. Рефери наказал немца за очередной удар соперника по затылку. Раздраженный Марко пытался атаковать, но в ответ лишь получил комбинацию из пяти ударов в лицо.

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Последнее успешное действие Хука случилось в девятом раунде. Вначале Усик пошел в атаку, но нарвался на увесистый ответ от хозяина ринга. В следующем эпизоде Марко уже «зарядил» по челюсти украинца апперкотом. Видимо немец понял, что победить может только нокаутом и поэтому решил отдать на это последние силы, но все тщетно. Усик удары почувствовал, но до потрясения было далековато.

Десятый раунд начался очень пассивно, но в итоге стал решающим. В первые полминуты соперники почти не обменивались ударами, а затем Усик начал прибавлять. На второй минуте раунда он принялся избивать соперника хуками сквозь защиту и не оставил рефери другого выбора, как остановить бой и зафиксировать технический нокаут. Хук принимал все удары на себя и был не в силах чем-то ответить.

Первый шаг

Таким образом Усик, считавшийся основным фаворитом суперсерии, стартовал в ней с уверенной победы. Украинец действовал настолько уверенно, что может небезосновательно считаться главным фаворитом всего соревнования. Несмотря на класс и заслуги Марко Хука, Усик — это другая лига.

«Хук бил мне ниже пояса, он мне все там отбил, он пытался ударить в затылок. Однако он в ответ ничего не получил, ведь бокс — это вид спорта джентльменов, который зародился в Англии. Я не могу себе позволить делать это», — заявил после боя Усик.

Он вышел в полуфинал соревнований и сразится там с победителем боя Майрис Бриедис (Латвия) — Майк Перес (Куба). Сам украинец отдает предпочтение представителю Латвии. Поединок состоится 30 сентября в Риге. В других четвертьфиналах встретятся Дмитрий Кудряшов (Россия) и Юниэр Дортикос (Куба), а также Мурат Гассиев (Россия) и Кшиштоф Володарчик (Польша).

Майрис Бриедис Фото: Guido Kirchner/dpa / Globallookpress.com

О создании амбициозного проекта Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в марте этого года объявил немецкий промоутер Калле Зауэрланд. Турнир для мировой элиты бокса он делает совместно с американцем Ричардом Шафером. Соревнования проходят в двух весовых категориях: в первом тяжелом весе и суперсреднем весе. Призовой фонд WBSS составит 50 миллионов долларов. Победитель также получит кубок Мохаммеда Али и чемпионские пояса всех участников турнира.

Создание суперсерии многими рассматривается как попытка возродить бокс. Ни для кого не секрет, что тяжелый вес переживает не лучшие времена. Откровенно говоря, бои в этой категории крайне редко бывают действительно зрелищными. К тому же чемпионов по версии различных организаций может быть сразу пять, впрочем, как и во всех других весах. В суперсерии сильнейшие боксеры-тяжеловесы определят единственного чемпиона, что лишь добавляет интриги. Нет сомнений в том, что боксеры, участвующие в этом турнире, будут драться не только за деньги, но и ради удовольствия зрителей.