Спорт
 
Последние новости
ЦИК призвал россиян забыть про лень на время выборов
Мосгоризбирком счел монтажом ролик о подтасовках на выборах в Ново-Переделкино  
Наблюдатель подрался на избирательном участке в Саратове
Врио главы Удмуртии пропустил голосование из-за отсутствия прописки
Тренер «Арарата» пригрозил комментатору «Матч ТВ» ударом в лицо
Опубликовано видео последствий удара урагана «Ирма» по острову Тортола
Трамп благословил американцев перед встречей с «Ирмой»
Популярные новости
Опубликовано видео последствий удара урагана «Ирма» по острову Тортола
Тренер «Арарата» пригрозил комментатору «Матч ТВ» ударом в лицо
Малахову дали вести Comedy Club в скандальной манере «Пусть говорят»
Латынина покинула Россию
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Украинец Усик нокаутировал немца Хука
Трамп благословил американцев перед встречей с «Ирмой»

Хуки Хуку

Как украинский боксер Усик разобрался с чемпионом-провокатором из Германии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ronny Hartmann / Bongarts / Getty Images

Всемирная боксерская суперсерия началась ярко, но предсказуемо. Александр Усик эффектно подтвердил свой класс и нокаутировал одного из лучших тяжеловесов конца нулевых и начала десятых — Марко Хука. О том, как складывался бой украинского и немецкого гигантов, — в материале «Ленты.ру».

Веселый немец и самоуверенный украинец

Несмотря на то что Усик считался явным и безоговорочным фаворитом, бой ожидался с нетерпением. Марко Хук — один из бойцов, с которым скучно не бывает никогда, а если немец боснийского происхождения находится в лучшей форме, его крайне тяжело победить. Интереса бою добавляло и поведение Марко. На финальной пресс-конференции он решил спровоцировать оппонента, толкнул его и обозвал сукой. Усик на провокацию отреагировал улыбкой, в которой можно было прочитать абсолютную уверенность в себе.

Несмотря на итоговый нокаут, бой не получился для уроженца Симферополя легким. Уже в первом раунде Хук напомнил, за счет чего ему удавалось сохранять титул чемпиона мира на протяжении шести лет. Немец в середине раунда «взорвался», полез вперед и донес несколько ударов до головы Усика. Александр не сильно смутился от такого начала, провел ответный выпад, попал Хуку по голове, но тот выстоял также без проблем. Неизвестно, как посчитал раунд судьи, но показалось, что Марко его, как минимум, не проиграл.

Во втором раунде Хук с ходу заявил о себе как о грязном боксере. Он получил замечание от рефери за удар по затылку, после чего провел несколько уже легальных атак. Вплоть до последней минуты раунда украинец больше оборонялся, но в концовке перешел в контрнаступление. Хук заканчивал раунд прижатым к канатам, но очень вовремя для него прозвучал гонг.

Активность, которую затеял Усик в конце второго раунда, продолжилась в третьем. Александр доминировал на протяжении всех трех минут и в одном из эпизодов провел эффектную серию в голову Хука. Тот, показалось, даже «поплыл», но устоял на ногах и дотерпел до конца раунда.

В четвертом отрезке доминирование украинца не только не прекратилось, но и развилось. Мощная «тройка» прилетела в голову Хука, тот почти зашатался, но снова устоял. В конце концов Марко очухался и в концовке раунда даже контратаковал, показав всем, что он так просто не сдастся.

Не успел начаться пятый раунд, как Хук снова оказался прижатым к канатам. Усик полностью владел инициативой, но рисковать не торопился. Джеба, который по уровню и эффективности не уступит аналогичному удару Владимира Кличко, было Александру достаточно, чтобы не подпускать Хука близко. В концовке раунда Усик почувствовал себя настолько уверенно, что даже начал дразнить оппонента.

Шестой раунд был похож на пятый: снова крымчанин играл на публику, опускал руки, приглашал соперника в атаку, но тот наносил не слишком много ударов, а точных и вовсе мало. К концовке раунда Хук отчаялся уже настолько сильно, что решил побить соперника после гонга. Усика это лишь повеселило и не нанесло никакого ущерба.

Несмотря на то что Хуку всего 32 и он на каких-то два года старше соперника, усталость в его действиях в седьмом раунде стала проявляться слишком явно. В концовке Марко, измученный джебами Александра, уже почти не двигался, а лишь лениво выбрасывал руку в поисках головы оппонента. Это привело к тому, что Усик стал откровенно ловить удовольствие от происходящего.

В восьмом раунде и без того плохое положение Хука усугубилось снятием очка. Рефери наказал немца за очередной удар соперника по затылку. Раздраженный Марко пытался атаковать, но в ответ лишь получил комбинацию из пяти ударов в лицо.

Последнее успешное действие Хука случилось в девятом раунде. Вначале Усик пошел в атаку, но нарвался на увесистый ответ от хозяина ринга. В следующем эпизоде Марко уже «зарядил» по челюсти украинца апперкотом. Видимо немец понял, что победить может только нокаутом и поэтому решил отдать на это последние силы, но все тщетно. Усик удары почувствовал, но до потрясения было далековато.

Десятый раунд начался очень пассивно, но в итоге стал решающим. В первые полминуты соперники почти не обменивались ударами, а затем Усик начал прибавлять. На второй минуте раунда он принялся избивать соперника хуками сквозь защиту и не оставил рефери другого выбора, как остановить бой и зафиксировать технический нокаут. Хук принимал все удары на себя и был не в силах чем-то ответить.

Первый шаг

Таким образом Усик, считавшийся основным фаворитом суперсерии, стартовал в ней с уверенной победы. Украинец действовал настолько уверенно, что может небезосновательно считаться главным фаворитом всего соревнования. Несмотря на класс и заслуги Марко Хука, Усик — это другая лига.

«Хук бил мне ниже пояса, он мне все там отбил, он пытался ударить в затылок. Однако он в ответ ничего не получил, ведь бокс — это вид спорта джентльменов, который зародился в Англии. Я не могу себе позволить делать это», — заявил после боя Усик.

Он вышел в полуфинал соревнований и сразится там с победителем боя Майрис Бриедис (Латвия) — Майк Перес (Куба). Сам украинец отдает предпочтение представителю Латвии. Поединок состоится 30 сентября в Риге. В других четвертьфиналах встретятся Дмитрий Кудряшов (Россия) и Юниэр Дортикос (Куба), а также Мурат Гассиев (Россия) и Кшиштоф Володарчик (Польша).

О создании амбициозного проекта Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в марте этого года объявил немецкий промоутер Калле Зауэрланд. Турнир для мировой элиты бокса он делает совместно с американцем Ричардом Шафером. Соревнования проходят в двух весовых категориях: в первом тяжелом весе и суперсреднем весе. Призовой фонд WBSS составит 50 миллионов долларов. Победитель также получит кубок Мохаммеда Али и чемпионские пояса всех участников турнира.

Создание суперсерии многими рассматривается как попытка возродить бокс. Ни для кого не секрет, что тяжелый вес переживает не лучшие времена. Откровенно говоря, бои в этой категории крайне редко бывают действительно зрелищными. К тому же чемпионов по версии различных организаций может быть сразу пять, впрочем, как и во всех других весах. В суперсерии сильнейшие боксеры-тяжеловесы определят единственного чемпиона, что лишь добавляет интриги. Нет сомнений в том, что боксеры, участвующие в этом турнире, будут драться не только за деньги, но и ради удовольствия зрителей.

Михаил Потапов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:04 9 сентября

С армянами не скучно

У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
06:31 7 сентября

Лидер Южной Кореи пригласил Путина на церемонию открытия Олимпиады-2018

11:36Сегодня

Тренер «Арарата» пригрозил комментатору «Матч ТВ» ударом в лицо

09:55Сегодня

Определился следующий соперник Ковалева

Спорт00:07 8 сентября

«Вас семь червей на трибуны приползло»

Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
08:39Сегодня

Нуньес победила россиянку Шевченко в UFC

01:03 5 сентября

Бразильский боец ММА покинул октагон и был закидан мусором во время боя в России

01:26Сегодня

Украинец Усик нокаутировал немца Хука

Спорт00:02 2 сентября
Александр Волков

Саша-нагибатор

Русский Драго готов уничтожить голландского медведя в главном бою UFC
00:31Сегодня

Занимавшая 957-е место в рейтинге месяц назад Стивенс выиграла US Open

16:54 4 сентября

Макларен снял с России обвинения в господдержке допинговой системы

23:48 9 сентября

Сын бывшего главы IAAF прокомментировал обвинения в коррупции

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
День выборов
В России проходит единый день голосования
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Врио главы Удмуртии пропустил голосование из-за отсутствия прописки
ЦИК призвал россиян забыть про лень на время выборов
Сахалинский избирком проверит данные о подкупе избирателей
Герцог Д'Артаньян вошел в число наблюдателей на выборах ярославского губернатора
Все материалы
Мир
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Опубликовано видео последствий удара урагана «Ирма» по острову Тортола
Трамп благословил американцев перед встречей с «Ирмой»
Ким Чен Ын распорядился продолжать работы с целью повышения ядерного потенциала
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Все материалы
Бывший СССР
Фото с места происшествияПо кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»
Он воевал в Донбассе и подозревался в убийстве Басаева
Рижский отрыв
Латвию штурмуют любители выпить и побегать без штанов
Киев увидел отказ от «наглости» в работе нового постпреда России в ООН
Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН
Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Подрыв автомобиля в Киеве попал на камеру видеонаблюдения
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет
Продажи круп в торговых сетях упали
Россия побьет абсолютный рекорд времен СССР по урожаю зерна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь
Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение
Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Солнечная вспышка балла X1.3 (произошла 7 сентября 2017 года)От Солнца к сердцу
Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
Древнюю гробницу ювелира фараонов нашли в Египте
Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Доказана эволюция современного человечества
Все материалы
Спорт
Хуки Хуку
Как украинский боксер Усик разобрался с чемпионом-провокатором из Германии
С армянами не скучно
У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
Тренер «Арарата» пригрозил комментатору «Матч ТВ» ударом в лицо
Определился следующий соперник Ковалева
Нуньес победила россиянку Шевченко в UFC
Украинец Усик нокаутировал немца Хука
Все материалы
Культура
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Врач во время эпидемии чумы в Риме, около 1656 г.Чума на оба ваши дома
От какой эпидемии в следующий раз пострадает человечество
Подруга подкинула проблем
Гормональный взрыв в теле женщины от Аронофски и другие животные страсти
Скончался исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс
В авиакатастрофе разбился американский музыкант Трой Гентри
Вышел новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»
Советский фильм получил награду в Венеции
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Раздевай и властвуй
Кто решает, какое порно смотрит весь мир
Гуляй, рука
Что заставило короля порно распрощаться с Brazzers и PornHub
Малахову дали вести Comedy Club в скандальной манере «Пусть говорят»
Латынина покинула Россию
Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым
Ургант в образе Pharaoh рассказал телезрителям о грибах
Все материалы
Ценности
Ота Томоюки«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Близки к провалу
Европейские толстосумы поборются за машину Штирлица
Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini
G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев
Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent
В Россию привезли уникальный Bentley Bentayga Mulliner
Jaguar показал автомобиль будущего
Все материалы
Путешествия
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Отель в Мексике раскололся надвое из-за рекордно мощного землетрясения
Kale and Pinkel, North German speciality sausage, Germany, Europe Photographer: © gourmet-visionИ рыбку съесть, и в ресторан присесть
Что уплетают за обе щеки северные немцы
Российских туристов предупредили о сибирской язве в Италии
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем
Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся
Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек
Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Все материалы
За что автопроизводители судятся с китайцами
Почему Китай бесит все автомобильные бренды
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Продажи автомобилей в России растут шестой месяц подряд
Сын Фердинанда Пиха построит конкурента Porsche 911
Американцы решили тюнинговать старые «Рэйндж Роверы»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы