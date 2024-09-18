Усика отпустили после задержания в Польше

Жена Усика Екатерина заявила, что его освободили после задержания в Польше

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина заявила, что спортсмена отпустили после задержания в Польше. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Слава Богу, все хорошо. Никто не арестован. Усик на свободе. Это недоразумение», — сказала супруга спортсмена.

Ранее Усик прокомментировал задержание в аэропорту в Кракове. Он написал, что «все хорошо». По его словам, «произошло недоразумение, которое быстро разрешилось».

Усика задержали в Польше в краковском аэропорту. Украинский спортсмен и политик Жан Беленюк отметил, что обстоятельства выясняются.