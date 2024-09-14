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14:44, 14 сентября 2024Спорт

Усик собрался стать министром

Украинский боксер Александр Усик собрался стать министром спорта

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Чемпион мира по боксу украинский боксер Александр Усик заявил, что станет министром спорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану», — сказал спортсмен.

Ранее украинский боксер Александр Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Однако позже спортсмен отказался от этой идеи, сказав, что его не интересует политическая карьера.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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      Мария Черкасова
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